Ikke slipp til Haaland, var ordren. Han slapp til to ganger.

FRIENDS ARENA (Dagsavisen): Faktaene står der. Et fantastisk norsk borteresultat. Igjen. 0–1 Haaland. 0–2 Haaland. Og han var en Robin Olsen-redning fra hat trick før han ble tatt av banen.

Dette høres jo ut som en overkjørsel. Som det ikke var. Dette minnet oss om de sprøeste kampene på 90-tallet da Drillos herjet både ute og hjemme. Hvis du har sett filmen Alt for Norge får du et inntrykk. Ståle Solbakken har alltid vektlagt kynismen i fotballen. På dette nivået handler det stort sett kun om resultater. Unntaket er landet han ledet det beste laget i i årevis, Danmark.

Men man vinner ikke slike kamper bare med kynisme. Ja, vi fikk et billig straffespark, men dette var en kollektiv forsvarsdugnad. Og tatt i betraktning de store kontringssjansene på slutten vant jo Norge for lite. Den svenske reduseringen kom på overtid og de rakk ikke mer.

Norge har funnet forsvarsrekka. De holdt nullen Beograd og de holdt nullen i nitti minutter i Solna. Det er ikke de enkleste bortebanene i Europa.

Sverige – Norge 1–2 er et råsterkt norsk resultat. Det er uhyre sjelden Sverige slipper inn to mål på hjemmebane. Det var Norges første seier over Sverige på 17 år. Om en uke kommer de til et fullsatt Ullevaal og kan få sin revansje. Men da kan de ikke slippe til Haaland.

De fire siste oppgjørene mellom disse to lagene har endt uavgjort og det var jo ikke noe dårlig tips foran denne kampen heller. Stemningen var massiv rundt arenaen før kampstart der de gulkledde hadde hatt en hel Stockholm-sommerdag på å lade opp til kamp på. De mange nordmennene på pinsetur hadde moret seg med Casper Ruuds tennisfinale på sine mobiler før de endret fokus: Å Støtte Norge mot erkerivalen.

“Vi kan kjøpe hele Sverige” var det noe oppblåste budskapet som ble vist fra den norske supportertribunen. Og da Norge spilte mot deres felt i første omgang og Erling Braut Haaland til og med kunne feire straffescoringer foran dem, var stemningen satt.

Er Norge bedre i fotball også, spurte flere svenske aviser før avspark, og etter den tamme svenske førsteomgangen skjønte vi spørsmålet. Bortsett fra Emil Forsbergs gode frispark rett før pause hadde Sverige en eneste målsjanse på hjemmebane. Det sier ikke bare noe om deres manglende kreativitet, men også et norsk forsvar og midtbane som demmet opp før det ble farlig inne i den norske boksen.

Det svenske kjøret ble mye mer massivt etter pause da de fikk opp balltempoet. Men forsvaret sto der. Og da svenskene tok ut sin eneste reelle trussel mot det norske forsvaret, Emil Forsberg, så dette plutselig mye enklere ut. Men selvsagt skal Anthony Elanga berømmes hans gode skudd som i hvert fall ga dem et mål.

Norge har fått en drømmestart i Nations League. Tre scoringer, alle av Erling Braut Haaland. I natt reiser det norske laget hjem. Nå venter Slovenia og Sverige på Ullevaal. Hvem skal vi snakke om etter de kampene? Vi håper hele laget. Men det hjelper å ha en dedikert målscorer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen