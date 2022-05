Abramovitsj avfeier Chelsea-rykter: – Ikke bedt om å få tilbakebetalt lån

Det kommer fram i en uttalelse fra en talsperson på vegne av Abramovitsj. Meldingen er lagt ut på Chelseas nettsted.

«Abramovitsj har ikke bedt om å få tilbakebetalt lån. Disse anklagene er falske. Det samme gjelder at han i siste liten har økt prisen på klubben», står det i uttalelsen.

Tidligere i uken meldte flere britiske medier at Chelsea-salget har møtt på problemer. The Times var blant dem som skrev at Abramovitsj kunne komme til å trekke løftet om å ikke kreve tilbakebetaling av gjeld på 1,6 milliarder pund. I norske kroner tilsvarer det over 18 milliarder.

Abramovitsj er tvunget til å selge som følge av sanksjonene britiske myndigheter har rettet mot ham i kjølvannet av krigen i Ukraina. Salgsprosessen styres av den amerikanske banken Raine, som har varslet at den snart vil offentliggjøre sin foretrukne budgiver.

Chelsea har hatt Abramovitsj som eier siden 2003. Premier League-klubben har vunnet en rekke store titler i denne perioden.

