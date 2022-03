Glimt snuser på europeisk kvartfinale – sent straffemål ga seier mot Alkmaar

Trønderen dunket sikkert inn vinnermålet fra krittmerket etter at Glimt-kaptein Ulrik Saltnes hadde blitt lagt i bakken. Det var en tydelig forseelse av Pantelis Hatzidiakos.

Scoringen kom etter at AZ Alkmaar hadde dominert den siste halvtimen. Fra benken kom Zakaria Aboukhlal inn og gjorde 1-1 med underkant av 20 minutter igjen.

Ikke mange minuttene før pause tok Amahl Pellegrino Glimt i føringen etter svært presist spill. Ballen ble rullet ut til Alfons Sampsted, som la inn og perfekt fant pannebrasken til Pellegrino. Fra tre meter ble innlegget styrt inn til 1-0.

Målet kom like etter at de gulkledde kanskje ble snytt for et straffespark. Glimt-spillerne lot frustrasjonen ligge og holdt i stedet umiddelbart trykket oppe. Det skulle lønne seg.

Snaut 20 minutter tidligere hadde Pellegrino prøvd å utnytte at AZ-keeper Peter Vindahl Jensen sto på halvdistanse, men lobbforsøket endte på nettaket. Deretter koblet gjestene et grep om kampen, og Aspmyra-publikummet gispet da Vangelis Pavlidis sendte en kanon i stolpen. Trolig var grekeren i offside, men assistentdommeren vinket aldri.

Returkampen spilles i Nederland om en uke.

Europa Conference League menn torsdag, åttedelsfinale 1. runde:

Bodø/Glimt – AZ Alkmaar 2-1 (1-0)

Aspmyra

Mål: 1-0 Amahl Pellegrino (39), 1-1 Zakaria Aboukhlal (73), 2-1 Ola Solbakken (90).

Dommer: Nikola Dabanovic, Montenegro.

Gult kort: Brice Wembangomo, Bodø/Glimt, Aslak Fonn Witry, Håkon Evjen, Zakaria Aboukhlal, AZ Alkmaar.

Lagene:

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Brede Moe, Marius Høibråten, Brice Wembangomo – Hugo Vetlesen, Elias Kristoffersen Hagen, Ulrik Saltnes – Ola Solbakken, Runar Espejord (Victor Boniface fra 84.), Amahl Pellegrino (Gilbert Koomson fra 87.).

AZ Alkmaar (4-3-3): Peter Vindahl Jensen – Aslak Fonn Witry (Kamal Sowah fra 61.), Pantelis Hatzidiakos, Bruno Martins Indi, Owen Wijndal – Tijani Reijnders, Dani de Wit, Yukinari Sugawara – Håkon Evjen, Vangelis Pavlidis (Zakaria Aboukhlal fra 61.), Jesper Karlsson.

Returkampen spilles neste torsdag.

