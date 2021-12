Innbytter Lukaku scoret mot Villa igjen – fikset Chelsea-seier

Måltyven både scoret og skaffet straffesparket som resulterte i Chelseas siste scoring.

Dermed fortsatte belgieren sin formidable statistikk mot Villa. Ifølge statistikkleverandøren Opta har Lukaku scoret ni mål på ti Premier League-kamper mot Birmingham-klubben.

De fleste målene gjorde han naturlig nok som Everton-spiller.

Søndag startet Lukaku på benken, men ble sendt på banen etter pause. Da var stillingen 1-1. Ti minutter etter innhoppet løp spissen seg fri i feltet og møtte et innlegg fra Callum Hudson-Odoi. Med et strålende hodestøt fikset han 2-1.

Scoringen ble befriende for et Chelsea-mannskap som ikke på noen måte hadde imponert voldsomt så langt i kampen.

[ Ødegaard med to målgivende da Arsenal stormet videre ]

Selvmål

Et Aston Villa-mannskap uten klubbens koronarammede manager Steven Gerrard ga i stedet gjestene en vrien reise mot tre nye poeng. Hjemmelaget solgte seg dyrt og scoret først.

En snau halvtime var spilt da et innlegg fra Villa-back Matt Targett skiftet retning i Chelseas Reece James. Retningsforandringen førte til at ballen gikk i bue over gjestenes keeper Edouard Mendy.

Chelsea brukte samtidig bare seks minutter på å slå tilbake. Jorginho var som vanlig sikker fra straffemerket da han fikk sjansen etter at Callum Hudson-Odoi ble lagt i bakken av Matty Cash.

Villa-keeper Emiliano Martínez fikk i tillegg gult kort for å ha forsøkt å forstyrre Jorginho i forkant av straffen.

[ Elyounoussi-mål bidro til etterlengtet seier: – På tide at vi vant ]

À jour med Liverpool

Etter pause kom 2-1-scoringen til Lukaku, og på tampen skaffet han straffesparket som resulterte i at Jorginho ble tomålsscorer.

Chelsea kunne også pyntet ytterligere på resultatet. Mason Mount fikk en kjempesjanse til å gjøre 3-1 da han rundet Villa-keeper Martinez etter pause, men Chelsea-profilen satte ballen utenfor det åpne målet.

Seieren betyr at Chelsea er à jour med tabelltoer Liverpool på 41 poeng. Opp til serieleder Manchester City, som søndag slo Leicester 6-3, skiller det seks poeng.

Liverpool har samtidig én kamp mindre spilt enn tittelrivalene.

Aston Villa, som har fått et solid løft etter Steven Gerrards inntog i managerstolen, ligger på sin side på 10.-plass.

[ City best i ny målfest mot Leicester tross nesten-opphenting ]