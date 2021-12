Ødegaard med to målgivende da Arsenal stormet videre

Seieren betyr at Ødegaard og lagkameratene seiler videre på medgangsbølgen de har vært på den siste tiden. Arsenal har nå radet opp fire strake trepoengere i ligaen.

London-klubbens statistikk viser også fem seirer på de sju siste kampene.

Søndag inntok Martin Ødegaard raskt en av hovedrollene mot et Norwich-mannskap som sliter tungt og er tabelljumbo i Premier League. Kun seks minutter var spilt da den norske landslagskapteinen fant Bukayo Saka til høyre utenfor feltet, og vingen svarte med å sende ballen sikkert ned i lengste hjørne.

Lacazette i fokus

Minuttet før pause var Ødegaard igjen arkitekten da Kieran Tierney doblet ledelsen. Nordmannen fant dem skotske venstrebacken med en strålende tversoverpasning, og avslutningen som fulgte var førsteklasses. Ballen føk inn ved lengste stolpe.

Midtveis i annen omgang satte Bukayo Saka inn sitt andre mål for kvelden. Ved den anledningen var ikke Ødegaard nest sist på ballen. Det var i stedet lagkamerat Alexandre Lacazette.

Den franske spissen avsluttet selv målfesten ved å sette inn 4-0 på straffespark med seks minutter igjen å spille. Lacazette har for øvrig kontrakt som utløper til sommeren og kan dermed forhandle med potensielle nye arbeidsgivere fra nyttår.

På tampen satte Arsenals superinnbytter Emile Smith Rowe inn 5-0. Ødegaard var tredje sist på den scoringen.

Normann ute

Norwich hadde igjen lite å by på søndag. Trøsten for mannskapet til Dean Smith er at det kun skiller tre poeng opp til Watford på trygg grunn. Samtidig har Watford to kamper til gode på kanarifuglene.

Norwich måtte klare seg uten Mathias Normann søndag. Han ble nylig operert for å få orden på bekkenproblemene som har plaget ham i lengre tid.

Arsenal fortsetter juleprogrammet i Premier League med hjemmekamp mot Wolverhampton tirsdag. Deretter venter en meget vanskelig hjemmekamp mot et formsterkt Manchester City 1. nyttårsdag.

