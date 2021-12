Koronakaos i engelsk fotball – mange spillere vil ikke ta vaksine

Det framkommer av opplysninger fra English Football League (EFL), som har ansvaret for kampaktiviteten i de tre divisjonene under Premier League. Tallene er gjengitt av BBC.

Vaksinetall innhentet av EFL i november viste at 75 prosent av spillerne enten var fullvaksinerte, hadde fått én dose eller hadde planer om å vaksinere seg.

De øvrige 25 prosentene opplyste at de på det tidspunktet ikke hadde noen planer om å ta vaksine.

I toppdivisjonen Premier League viste en opptelling i oktober at 81 prosent av spillerne hadde fått minst én dose, mens 68 prosent var dobbeltvaksinerte.

Mange årsaker

Klubben Exeter holder til på fjerde nivå i engelsk fotball. Trener Matt Taylor sier til BBC at han ikke vil tvinge noen av sine spillere til å ta vaksinen.

– Mine diskusjoner med spillere som ikke er vaksinerte, viser at det er mange ting som påvirker dem, og det er forståelig, sier han til den britiske allmennkringkasteren.

Han peker videre på hjerteproblemer, lungeproblemer og mulige utfordringer knyttet til fruktbarhet som temaer mange må forholde seg til.

– Folk tror noen ganger at det er en enkel avgjørelse om du skal ta vaksinen eller ikke. Men det er ikke en like lett avgjørelse fordi alle er i forskjellige situasjoner, sier Taylor.

Fokuset på vaksinering i engelsk fotball har økt i takt med at koronasmitten har festet et stadig hardere grep om mange klubber den siste tiden. Så langt er 19 kamper i de fire øverste ligaene utsatt kommende helg.

Fem av kampene, blant dem Manchester Uniteds møte med Brighton, tilhører Premier League. United er blant klubbene som er rammet av et betydelig smitteutbrudd.

Vil ikke innvilge pause

Kun et lite antall klubber i den engelske toppdivisjonen har gått helt klar av smitte den siste tiden. Det har fått flere managere, blant dem Brentfords Thomas Frank, til å be om at hele kampaktiviteten settes midlertidig på pause.

Premier League-ledelsen har imidlertid avvist et slikt grep. Torsdag ga Liverpool-manager Jürgen Klopp sin støtte til den vurderingen. Han viste til at viruset uansett vil være i samfunnet også etter en eventuell kamppause.

Tyskeren uttrykte samtidig bekymring rundt vaksinasjons-situasjonen i lavere divisjoner. Liverpool skal kommende uke møte Shrewsbury i ligacupen.

– Jeg håper vi kan spille mot Tottenham søndag, men i cupen venter Shrewsbury, og vaksinasjonsraten blant lagene i Football League er ganske lav, sa Klopp.

BBC melder fredag at klubbene skal møtes på mandag for å diskutere med Premier League hvorvidt man skal ta en pause, eller hvilke grep man kan ta for å fortsette å spille kamper.

