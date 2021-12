Manchester United bekrefter at ny kamp koronautsettes

Det opplyser United selv på sine nettsider torsdag.

Tirsdag ble ligamøtet med Brentford utsatt på grunn av smittesituasjonen på Old Trafford. Et større antall spillere skal være koronarammet.

«Helsen til spillere og ansatte er vår prioritet. Gitt antallet spillere og støttepersonell som er isolert på grunn av covid-19, hadde klubben ikke noe annet valg enn å be om at kampen ble flyttet», står det i en uttalelse etter utsettelsen av nok en United-kamp.

«Premier League-styret tok beslutningen om å utsette basert på veiledning fra medisinske rådgivere», skriver United videre.

Manchester United opplyser videre at treningsanlegget Carrington vil bli helt stengt i en periode for å hindre ytterligere smittespredning.

Onsdag utsatte Premier League også oppgjøret mellom Burnley og Watford. Der var det for mange smittede i sistnevnte klubb, og torsdag kom beskjeden om at Tottenhams møte med Leicester også må skyves på.

Virussmitte i en rekke klubber skaper store problemer rundt gjennomføring av kamper i den engelske ligaen. Aston Villa har opplyst at de har hatt smitte i klubben den siste tiden. Det samme har Brentford, Brighton og Chelsea.

Torsdag tok Brentford-manager Thomas Frank til orde for at all kampaktivitet i Premier League bør settes på pause i en uke for å gjenvinne kontrollen over smittespredningen i ligaen. Han hevdet å ha snakket med flere managerkolleger som ønsker det samme.

[ Leicester fikk viljen sin – ny Premier League-kamp utsatt av smittehensyn ]