Regjeringen skjermer toppidretten – får drive tilnærmet som normalt

Blant annet får toppidretten unntak fra avstandskravene ved gjennomføring av konkurranser.

«De generelle anbefalingene om trening for voksne over 20 år gjelder derfor ikke for toppidretten. Det er viktig at toppidrett ikke defineres for vidt. Det legges til grunn en definisjon av toppidrettsutøvere som tar utgangspunkt i Norges idrettsforbunds avgrensning fra sommeren 2020», heter det i regjeringens anbefaling.

I lagidrettene er det bare øverste divisjon på seniornivå, samt NM-finaler og kvalifiseringskamper til øverste divisjon, som skjermes fra de nye innstrammingene.

– Dette er utøvere på et høyt nivå som er fullvaksinerte og som er underlagt et strengt smittevernregime både under trening og konkurranser. Derfor vurderer helsemyndighetene det til at smitterisikoen innenfor disse miljøene er begrenset, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

