Ronaldo-straffe og De Gea-redninger berget ny United-seier

Både Manchester City (1-0), Liverpool (1-0) og Chelsea (3-2) hadde vunnet takket være straffescoringer tidligere lørdag, og da ville ikke United være noe dårligere.

United leverte en spillemessig blek kamp, men kunne trekke et lettelsens sukk da dommer Darren England pekte i retning straffemerket etter 72 minutter.

Sekunder før hadde Max Aarons revet Cristiano Ronaldo i bakken i eget felt, og straffen var udiskutabel. Norwich-keeper Tim Krul gjorde sitt for å psyke ut Ronaldo, men portugiseren var trygg og hamret ballen inn til 1-0-ledelse.

Resultatet framsto en smule heldig for United, som hadde slitt med å skape vansker for Norwich, og som i tillegg måtte ri av et rimelig heftig press fra vertene det siste kvarteret.

Tamt

Det skal sies at United før det hadde ganske bra kontroll på kampen, men offensivt skortet det på aggressivitet og samspill. Det er tydelig at vikarmanager Ralf Rangnick ikke har klart å få på plass alt han ønsker i løpet av sin korte periode i sjefsstolen.

Lørdag startet han med samme mannskap som mot Crystal Palace i forrige runde (1-0-seier), og i sin spesielle 4-2-2-2-formasjon. Men der laget så bra ut offensivt i Rangnicks debutkamp, var det rimelig tamme saker mot Dean Smiths menn.

United kom nær på et frispark etter 12 minutter, men Tim Krul fikk slått skuddet fra Alex Telles i tverrliggeren. Det var stort sett underholdningen man fikk fra lagene den første halvtimen.

Få sjanser

Ronaldo var farlig frampå etter 37 minutter, men fikk en litt dårlig berøring på veien mot Norwich-målet, og dermed ble skuddvinkelen for vanskelig. Krul var dessuten med på notene da United-spissen avsluttet.

Norwich og Teemu Pukki hadde også noen små farligheter, men United var nærmere scoring. Harry Maguire headet mot vinkelen like før pause, men Krul fikk så vidt slått ballen over målet.

Elleve minutter ut i annen omgang fikk United-keeper David de Gea testet seg ordentlig for første gang. Han reddet solid på et overraskende og bra forsøk fra Pukki.

Den største Norwich-sjansen skulle komme først etter Uniteds scoring. Bare et tigersprang fra de Gea nektet midtstopper Ozan Kabak scoring da han headet mot hjørnet etter 76 minutter.

Tre strake

Fem minutter før slutt skapte United en kjempesjanse til å punktere kampen, men avleveringen fra Marcus Rashford til Ronaldo ble litt upresis, og dermed skjøt portugiseren over fra fem meter.

Uansett klarte United å hale trepoengeren i land, og dermed er laget oppe i tre strake ligaseirer. Laget klatret til 5.-plass på tabellen.

Norwich, som igjen måtte klare seg uten en bekkenskadd Mathias Normann, blir liggende på sisteplass i ligaen med like mange poeng (10) som Newcastle og Burnley.

