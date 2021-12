Det ble i september kjent at den tredobbelte verdensmesteren var rammet av kreft i tykktarmen. CNN i Brasil skriver at han er innlagt for å fortsette behandlingen for sykdommen, og at han trolig kan forlate sykehuset i løpet av de neste dagene.

Pelés tilstand skal være stabil. Han er tidligere operert for tarmkreften og får cellegiftbehandling.