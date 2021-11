Solbakken venter Latvia-grep: – Vil satse på kontringer

Årsaken til det er hovedsakelig at Norge spilte ut Latvia for to måneder siden og er det laget som har kjørt latvierne hardest, forklarte Solbakken på pressekonferansen dagen før den viktige VM-kvalifiseringskampen i Oslo.

– Vi kan vente at de kommer i en annen formasjon enn sist. Jeg tror det blir en femmer på midtbanen, sist hadde de fire. Jeg tror nok at det er i kampen mot oss de er blitt kjørt hardest. Jeg tror de ønsker å komme seg ut av vårt presspill og være kyniske ved å slå langt og satse på kontringer, lød første del av landslagssjefens analyse fredag.

– Og så tror jeg de forandrer på et par posisjoner. De lyktes ganske bra med kontringer mot Nederland (h, oktober). Da skapte de tre-fire store sjanser og tapte bare 0-1, fortsatte Solbakken.

Bare seier godt nok

Spissen Alexander Sørloth var inne på det samme. Han venter et lavtliggende Latvia og vil angripe fra første spark.

– Vi er det laget som har hatt best kontroll mot dem, og jeg tror vi kommer til å se et Latvia med en mer defensiv innstilling. Vi skal være offensive i hodet, vi skal ut og angripe og ikke vente på noe som helst. Alle er innforstått med at bare seier er godt nok, sa Sørloth.

Han er klar for å ta scoringsansvar i stjernespissen Erling Braut Haalands fravær.

– Jeg føler det ansvaret uansett når jeg spiller med flagget på brystet. Og når man spiller i angrep, skal man skape sjanser og score mål, sier han.

Best borte

Latvia har tapt hjemme mot både Montenegro, Norge, Nederland og Tyrkia. Borte har laget imidlertid klart uavgjort både mot Tyrkia (3-3) og Montenegro (0-0).

Norge må i praksis vinne lørdag for å holde liv i VM-håpet. Med tre poeng mot Latvia venter en ren gruppefinale mot Nederland i Rotterdam tirsdag kveld.

De øvrige lørdagskampene i gruppe G er Tyrkia – Gibraltar og Montenegro – Nederland.

