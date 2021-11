Dette er omveien til fotball-VM

Norge har to kamper igjen i VM-kvalifiseringen. Gruppevinneren går rett til VM, mens laget som blir nummer to skal inn i et omspill. Norge kan fortsatt bli både nummer en og to i pulja, men også misteb annenplassen og dermed vær slått ut.

Dette er nøkkeldatoene for Ståle Solbakkens lag og verdensmesterskapet i Qatar i 2022:

Lørdag: Norge – Latvia på Ullevaal stadion.

Tirsdag: Nederland – Norge på De Kuip i Rotterdam. Etter denne kampen vet vi Norges endelige plassering i pulja.

26. november: Trekning av omspillet for ti toerlag fra Europa og to fra Uefas nasjonsliga. Tolv lag deltar. De seks beste (rangeres ut ifra poengfangst og målforskjell i kvalifiseringen mot de fire andre beste lagene i gruppen) seedes.

24. eller 25. mars 2022: Semifinale omspill, seedede lag spiller hjemme.

28. eller 29. mars: Finale omspill. Trekning avgjør hvilke lag som får hjemmefordel.

1. april: VM-trekning i Qatar. 32 lag fordeles på åtte grupper med fire deltakere i hver. De to beste i hver pulje avanserer til cuprundene.

21. november: Første kamp i VMs gruppespill.

3. desember: Første 1/8-runde.

17. desember: Bronsekamp.

18. desember: VM-finale.