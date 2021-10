Toppklubbene lå langflate – så kom skadene og nå kreftdiagnosen

Det opplyser klubben på sin Twitter-konto.

Den walisiske landslagsspilleren har i en uttalelse gjengitt av klubben opplyst om at det er Hodgkin lymfom han har fått konstatert, og at han er på nivå to i spredning.

Krefttypen er svært aggressiv og sprer seg raskt og ukontrollert.

– Dette er en utrolig vanskelig melding for meg å skrive. Jeg har blitt diagnostisert med lymfekreft og vil starte behandling neste uke, sier Brooks.

Kantspilleren slo for alvor igjennom da han herjet for Bournemouth i Premier League-sesongen 2018/2019. Siden har det blitt mye skader, før han nå fikk kreftdiagnosen. Han er imidlertid optimistisk om en retur til fotballbanen selv om han nå går i gang med kamp mot sykdommen.

– Selv om dette kom som et sjokk på meg og min familie, er prognosene gode og jeg er sikker på at jeg vil bli helt frisk igjen, sier han videre.

Han legger også ved en spesiell takk til det medisinske apparatet på landslaget Wales, som oppfattet tegnene på sykdommen.

– Jeg ser fram til å se dere og spille sporten jeg elsker veldig snart, skriver han.

