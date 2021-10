Solskjær-elev utsatt for rasisme – England-profil etterlyser strengere straffer

19 år gamle Elanga, som debuterte for Ole Gunnar Solskjærs United sist sesong, er en viktig spiller for Sveriges U21-landslag. Tirsdag kveld spilte han hele kampen da Sverige sikret 1-1 med et mål på overtid.

Kampen ble svært amper etter utligningen, og Elanga fikk gult kort. Nå melder den svenske landslagsledelsen på forbundets nettsted at kantspilleren ble utsatt for rasisme.

– Ingen skal oppleve å utsettes for rasisme, det er fullstendig uakseptabelt. Vi står alle bak Anthony i dette, avslutter Eriksson.

Det ble også rasismebråk i landskampen mellom England og Ungarn på Wembley. Bråket skal ha startet da politiet skulle pågripe en ungarsk fan som hadde utsatt en vakt for grov rasistisk hets.

Aston Villa-spilleren Tyrone Mings, som spilte hele kampen for England, ønsker strengere straffer for rasistisk hets.

– Hver gang vi snakker om rasisme, ser ikke straffen ut til å være på linje med hva som har skjedd. Jeg håper virkelig at det skjer denne gangen, sier Mings.

