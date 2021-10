Kamara på topp i USA: Kan sikre seg gullstøvelen i MLS

Kamara står med 17 mål etter 21 kamper (15 fra start) og 1272 minutter på banen. Det gir ham et meget sterkt scoringssnitt. Åtte av målene er kommet på straffespark.

Kamara har også fem målgivende pasninger hittil for D.C. United. Mye tyder på at han får sin beste sesong når det gjelder klubbscoringer.

D.C. United er med i en tøff kamp mellom flere lag for å komme med i cupspillet etter grunnserien.

Søndag spilles det nye MLS-oppgjør. Ronny Deilas New York City FC er under press for å sikre seg en plass i sluttspillet. Søndag venter bortekamp mot sterke Nashville.

Jakob Glesnes har spilt samtlige minutter (2340) for Philadelphia Union på 26 kamper denne sesongen. Hans lag er med for fullt i kampen om sluttspill-billett.

