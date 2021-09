Ajax-seier på cruisekontroll

Dermed har det nederlandske laget fått en glimrende start på årets gruppespill med to seirer og 7-1 i målforskjell.

Haller scoret igjen onsdag og ble tidenes første til å score fem ganger i løpet av sine to første Champions League-kamper. Franskmannen gjorde fire mål mot Sporting i første kamp i Lisboa.

Ajax hadde full kontroll og styrte alt mot tyrkiske Besiktas. Etter 16 minutter satt den første scoringen. Dusan Tadic gjorde et fint forarbeid og trakk seg helt inn i Besiktas-boksen før han serverte Steven Berghuis. Han fikk en relativt enkel jobb med å plassere ballen i mål.

2-0 kom ved Haller like før pause. Berghuis svingte inn fra høyre, og spissen brukte kneet til å styre ballen inn ved nærmeste stolpe.

Også 2. omgang ble dominert av Ajax, men uten at det ble flere scoringer. Besiktas står med to strake tap etter å ha blitt slått av Erling Braut Haalands Borussia Dortmund for to uker siden.

