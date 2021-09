Kunsten å sitte på benken. Uten å bli sur

Helt til slutt i kampfaktaen står det: Ubenyttede reserver: Ørjan Nyland, Per Kristian Bråtveit, Julian Ryerson, Ruben Gabrielsen, Fredrik Bjørkan, Aron Dønnum, Andreas Hanche-Olsen.

Det var situasjonen etter 2–0 seieren over Latvia. Julian Ryerson og Andreas Hanche-Olsen fikk spille 1–1 kampen mot Nederland i forrige uke. Slipper resten til i det som skal bli en transportetappe mot Gibraltar tirsdag kveld?

[ Norge halvveis i VM-kvalifiseringen ]

Landslagssjef Ståle Solbakken er klar med hensyn til uttak av en startellever. Han skal alltid stable det beste laget på beina. Spillerne må være mentalt forberedt å bli sittende på benken, også i tre kamper på rad. – Det er ikke min oppgave å holde spillerne fornøyd gjennom å gi dem spilletid, sier han.

Det har han naturligvis rett i. Til en viss grad. For til kampen mot Gibraltar kommer det inn noen andre momenter han må ta hensyn til. Skal han la spillere med gule kort hvile slik at de ikke risikerer å bli utestengt til neste kamp mot Tyrkia? Det kan være fornuftig. Derfor står nok Morten Thorsby over. Og i mangel av treninger: Kan Aron Dønnum tilføre noe i en kamp Norge skal styre fra første til siste minutt? Og gjøre noe av det vanskeligste i fotball: Å skape tempo og sjanser mot et overbefolket forsvar?

På tirsdagens pressemøte ga Solbakken kun garanti for tre navn som helt sikkert skulle spille: Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Moi Elounoussi. De 10.000 tilskuerne som kanskje kommer må jo få se det de har betalt for.

[ 10.000 tilskuere mot Gibraltar ]

Det er alltid litt ubehagelig med slike kamper mot motstandere som man opplagt skal vinne. I det forrige møtet med Gibraltar misbrukte landslaget, og særlig Erling Braut Haaland, store sjanser, men seieren ble halt i land. 3–0. Men det tok nesten en omgang før den første scoringen kom. Tyrkia møtte Gibraltar lørdag og gikk målløse av banen til pause. De var lettere frustrerte, Men tålmodige. Og fikk inn tre mål i 2. omgang.

Norge er ikke hektet av i VM-kvalifiseringen, men vissheten om at to bortekamper mot Tyrkia (8. oktober) og Nederland (16. november) skal avgjøre det hele, styrker ikke Norges odds i en gruppe der bare vinneren går rett til VM. Men det er gode og dårlige odds Norsk Tipping lever av. Tirsdag møtes Nederland og Tyrkia. Da må i hvert fall ett av lagene avgi poeng. Kanskje begge?

[ Solbakken sier nei til VM annethvert år: – VM er en høytidsstund ]