Ullevaal så godt som «utsolgt» mot Europa-jumboen

Etter at bare 7000 tilskuere kom inn på Nederland-kampen, ble det åpnet for et maksantall på 10.000 til Gibraltar-oppgjøret tirsdag.

– Det er 50 plasser igjen. De går nok ganske fort, opplyser billettansvarlig Merete Prestkvern i Norges Fotballforbund til NTB mandag morgen.

Norge spilte 1-1 mot Nederland og slo Latvia 2-0. Det betyr at laget til Ståle Solbakken har ti poeng og deler andreplassen med nederlenderne. Tyrkia topper med elleve poeng.

Senere i høst skal Norge spille borte mot Nederland og Tyrkia og hjemme mot Latvia og Montenegro.

Puljevinneren er sikret VM-plass. Toeren får en ny sjanse i en omspillsfase.

Gibraltar dårligst i Europa

Med målforskjellen 2-20 er Gibraltar «verstingen» i Europas VM-kvalifisering så langt. Tirsdag blir fasiten trolig enda verre etter kampen mot Norge.

Gibraltar har sluppet inn fire mål i snitt hittil, men Nederland scoret sju ganger i sin bortekamp mot Gibraltar. Norge vant tilsvarende kamp 3-0.

Ved poenglikhet teller den totale målforskjellen først for å skille lagene. Derfor kan uttellingen i Gibraltar-kampen bli svært viktig for Norge.

Dette er de fem andre lagene med flest baklengsmål i den europeiske VM-kvalifiseringen (målforskjell og antall kamper):

San Marino 1-19 (5)

Moldova 2-16 (5)

Estland 6-15 (3)

Hviterussland 6-14 (4)

Liechtenstein 1-14 (5)

Norges siste kalasseier (8-0) kom borte mot San Marino høsten 2017. Den var med i VM-kvalifiseringen, men Norge kom ikke med i sluttspillet i Russland året etter.

