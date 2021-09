Solbakken sier nei til VM annethvert år: – VM er en høytidsstund

Det var i helgen Arsène Wenger uttalte seg til den franske sportsavisen L’Équipe. Den tidligere Arsenal-manageren har en sentral rolle i Fifa (Det internasjonale fotballforbundet).

Forbundet er ikke fremmed for å ha VM med to års mellomrom mot dagens fire. Det gjentok Wenger med kraft i intervjuet for noen dager siden.

Solbakken var klar på NTBs spørsmål under mandagens pressekonferanse før Gibraltar-kampen.

– Jeg er imot de planene. VM og EM er høytidsstunder. Jeg er på mange måter en fotballtradisjonalist, og jeg synes at VM hvert fjerde år er fint. Det er et kjempestort arrangement, og det er også andre store mesterskap som Copa America og EM og andre ting som skal arrangeres, sa Solbakken.

Hans andre argument mot å avholde VM annethvert år, gjelder det helsemessige rundt spillerne.

– Vi må beskytte spillerne. De trenger også å puste litt innimellom. De trenger pauser. Med et VM annethvert år og et EM inne i der, blir det hele utvannet og ikke så spesielt for oss (lagene), dere (mediene) eller publikum heller, sa Solbakken.

[ Å sitte på benken. Uten å bli sur ]

Ødegaard og Haaland «spiller» mot Gibraltar

Ruben Gabrielsen er ikke aktuell mot Gibraltar. Han har en «kjenning», og landslagsledelsen ønsker ikke å ta noen sjanser med FC København-spilleren.

Per Kristian Bråtveit trente heller ikke mandag. Reservekeeperen sliter med en dårlig rygg, men det er ventet at han er i stand til å sitte på benken tirsdag.

På treningen mandag virket det også som Alexander Sørloth hadde trøbbel med en fot. Han snakket med det medisinske støtteapparatet i starten av økta. Den ble lukket for mediene etter et kvarters tid.

Landslagssjefen garanterte at både Mohamed Elyounoussi, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland kom til å spille.

Gibraltar har 2-20 i målforskjell så langt i kvalifiseringen og er spikret til jumboplassen.

Norge avslutter med kamper mot Tyrkia (b, oktober), Montenegro (h, oktober), Latvia (h, november) og Nederland (b, november).

Det betyr at de to antatt vanskeligste kampene i gruppen gjenstår. Tyrkia topper tabellen med elleve poeng etter fem kamper. Nederland og Norge står på ti, mens Montenegro har sju.

[ Ullevaal så godt som «utsolgt» mot Europa-jumboen ]