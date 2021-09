Norge halvveis i VM-jakten: – Vi mangler tre-fire mål

Etter fem kamper har Norge kun gjort sju mål i VM-kvalifiseringen. Foran på gruppetabellen står Tyrkia (15) og Nederland (16) begge med over det dobbelte. Nettopp målforskjellen holder Solbakkens lag bak det nederlandske stjernegalleriet. Det er ett poeng opp til tyrkerne i tet.

– Vi har hatt dårlig uttelling. I bortekampen i Gibraltar scoret vi tre mål på 12 eller 13 sjanser, og i går hadde vi elleve sjanser og scoret to. Derfra mangler vi tre-fire mål, sa Solbakken da han møtte pressen søndag.

Samme kveld som Norge vant 2-0 i Latvia, fikk ikke landslaget hjelp i de øvrige kampene i gruppe G. Særlig nederlendernes 4-0-seier over Montenegro var dårlig nytt. Tyrkia greide først å score på Gibraltar etter pause og vant «bare» 3-0.

Slik er målforskjellen til de tre best plasserte lagene etter halvspilt kvalifisering: Tyrkia (+8), Nederland (+11) og Norge (+3).

Det er bare gruppevinneren som er garantert VM-spill i Qatar neste år. Toerlaget må ut i omspill.

Må komme naturlig

Tirsdag får Norge en mulighet til å pynte på målstatistikken. Da kommer poengløse Gibraltar til Ullevaal stadion. Solbakken håper at det løsner, men advarer mot å forskuttere noe som helst.

– Det kommer aldri noe godt ut av å forsere slike ting. Det må komme naturlig. Vi må fortsette å skape mye og doble antall sjanser som vi gjorde mot Latvia og Gibraltar. Så får vi se om det ser annerledes ut da.

Martin Ødegaard, Mohamed Elyounoussi, Morten Thorsby og Stefan Strandberg har alle pådratt seg gult kort i VM-kvalifiseringen. Får en eller flere av dem kort i møtet med Gibraltar, vanker det karantene i det svært viktige bortekampen i Tyrkia 8. oktober.

Taktisk hvile?

Solbakken innrømmer at det har vært et tema innad i landslagsleiren, men regner med at minst en av de fire starter tirsdagens oppgjør.

– Det er en balansegang mellom dette med målforskjell og først å vinne kampen og ta den så seriøst som mulig. Jeg så Gibraltar-kampen fra i går, og Tyrkia jublet uforutsett mye da de tok ledelsen ti-tolv minutter ut i andre omgang.

Nederland og Tyrkia møtes i Amsterdam tirsdag. Solbakken vet ikke hva slags resultat han skal håpe på.

– Det er et bra spørsmål, men jeg klarer ikke å gi et godt svar. Det avhenger av hva som skjer i kampene etterpå. Vi må uansett ta veldig mange poeng de siste fem kampene.

På pressekonferansen ble landslagssjefen igjen bedt om å sette ord på lørdagens bunnsolide 2-0-seier i Riga.

– Det var en veldig bra gjennomført kamp. Vi hadde ti-tolv lurvete minutter mot slutten av første omgang som ikke var like bra, men i andre omgang ble vi bare sterkere og sterkere. Det eneste du ikke kan være 100 prosent tilfreds med, er uttellingen på sjansene, sa Solbakken.

