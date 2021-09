RIGA: Latvia tok onsdag sin første seier i kvalifiseringen og vil med tre poeng lørdag gå forbi Norge på tabellen. Ståle Solbakkens lag har ingen poeng å miste og vil kjempe hardt for sin tredje strake borteseier.

Norges landslag har ikke tapt en bortekamp siden Spania vant 2-1 i EM-kvalifisering i mars 2019. Siden har det blitt fem seire og tre uavgjorte på bortebane, med 16-5 i målscore. Alle tapene i perioden har kommet på Ullevaal eller i «hjemmekamper» i Málaga.

Da regnes ikke fjorårets avlyste kamp mot Romania, som ikke kunne spilles fordi norske myndigheter nektet landslaget å reise etter en positiv koronatest, og der Uefa følgelig dømte Norge til 0-3-tap.

Etter fem ubeseirede bortekamper under Lars Lagerbäck var «nødlandslaget» til Leif Gunnar Smerud i fjor høst sekunder unna seier mot Østerrike i en kamp der tomålsseier ville gitt gruppeseier i nasjonsligaen, og der offensiv norsk satsing ga vertene 1-1-målet.

Under Solbakken har Norge tatt full pott i de to første bortekampene i VM-kvalifiseringen uten å slippe inn mål. Han advarer mot å undervurdere et latvisk lag som så vidt halte i land seieren mot Gibraltar (3-1) onsdag.

Jekyll og Hyde

– Latvia er litt Jekyll and Hyde. Jeg tror vi er favoritt, men det var Tyrkia også i kampen som endte 3-3. Det var Montenegro, som avgjorde først like før slutt. Hvis vi ikke har riktige avstander, og senker oss noen prosent, så er de ballspillere, alle de landene her, sa Solbakken på pressekonferansen dagen før kamp.

– Latvia har en spiss på 1,98 (Roberts Uldrikis) som ikke er lett å håndtere, og de har noen gode kantspillere med gode innleggsferdigheter. Den kombinasjonen er lei. De har noen positive ting med seg, men hvis vi greier å holde høyt tempo så håper jeg vi vil stå distansen bedre enn dem.

Forrige gang Norge kvalifiserte seg til et sluttspill, for 22 år siden, vant laget alle sine fem bortekamper. Det kan bli kravet denne gangen også. Etter Latvia venter Tyrkia i Istanbul i oktober og Nederland i Rotterdam i november. Hjemme skal Norge møte Gibraltar (tirsdag), Montenegro (i oktober) og Latvia (i november).

Sterk rekke

Dette er Norges bortekamper siden det forrige tapet:

* Færøyene 2-0

* Sverige 1-1

* Romania 1-1

* Malta 2-1

* Nord-Irland 5-1

* Østerrike 1-1

* Gibraltar 3-0

* Montenegro 1-0.

Slik er stillingen i Norges gruppe i VM-kvalifiseringen i fotball for menn etter 4 av 10 runder:

* 1) Tyrkia 8 (12-7)

* 2) Nederland 7 (12-5)

* 3) Montenegro 7 (8-5)

* 4) Norge 7 (5-4)

* 5) Latvia 4 (7-8)

* 6) Gibraltar 0 (2-17).

* Kamper lørdag: Latvia – Norge 18.00 (i Riga), Gibraltar – Tyrkia 20.45 (i Gibraltar), Nederland – Montenegro 20.45 (i Eindhoven).

* Kamper tirsdag (20.45): Norge – Gibraltar (i Oslo), Montenegro – Latvia (i Podgorica), Nederland – Tyrkia (i Amsterdam).

Norge møter Tyrkia 8/10 (i Istanbul), Montenegro 11/10 (i Oslo), Latvia 13/11 (i Oslo) og Nederland 16/11 (i Rotterdam).

Gruppevinneren til VM-sluttspillet i Qatar i 2022. Toeren til omspill (semifinaler og finaler) om de tre siste europeiske VM-plassene.