Ødegaard tidenes dyreste nordmann – presentert som ny Arsenal-spiller

Overgangen ble bekreftet av Arsenal fredag morgen.

Arsenal-trener Mikel Arteta tok sjansen på Ødegaard i januarvinduet i 2021. Da ble han hentet på lån fra Real Madrid. Nå skal han være i London-klubbene de fem neste årene.

Ifølge flere medier skal overgangssummen ligge mellom 35 og 40 millioner euro. Det tilsvarer mellom 370 og 425 millioner kroner, og er den største summen brukt på en norsk fotballspiller noensinne.

Sander Berges overgang fra Genk til Sheffield United i 2020 var den forrige rekordsummen. Han ble kjøpt for nærmere 220 millioner kroner.

Ødegaard skal spille med nummer 8 på ryggen for Arsenal, men blir ikke spilleklar til søndagens Premier League-kamp mot Chelsea.

Tøff konkurranse

Overgangen skjer bare noen dager etter at Carlo Ancelotti sa at det var stor konkurranse om plassene på midtbanen til Real Madrid.

– Det er en konsekvens av den samlede situasjonen, og alt kan endre seg fram til 2. september. Jeg har fortalt Ødegaard at det er stor konkurranse på midtbanen. Det er åtte spillere i hans posisjon, sa Real-trener Ancelotti på en pressekonferanse forrige uke.

Stjernespillere som Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde og Ancelotti-favoritten Isco er noen av navnene Ødegaard måtte ha danket ut for å få plass i Real Madrids startoppstilling.

22-åringen skrev under for Real Madrid allerede i januar 2015, men har stort sett tilbrakt årene etter det på utlån i diverse klubber.

Imponerte i Arsenal

Nordmannen fikk 20 kamper og scoret to mål for Arsenal vinteren og våren 2021.

Han scoret i to strake kamper over tre dager i mars. Først i 3-1-seieren over Olympiakos borte, og deretter ble det ny scoring i byderbyet mot Tottenham. Han startet ni kamper og kom inn i fem.

Arsenal serieåpnet med 0-2-tap for Brentford fredag.

Da manglet de flere viktige spillere som Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette. Begge stjernespissene var ute etter å ha testet positivt for koronaviruset. Lacazette rekker garantert ikke søndagens kamp mot Chelsea, mens Aubameyang er usikker til London-derbyet.

Dette er Martin Ødegaards fotballkarriere:

* 13. april 2014: Debuterer for Strømsgodset mot Aalesund 15 år og 117 dager gammel som tidenes yngste i Eliteserien.

* 16. mai 2014: Blir tidenes yngste målscorer i Eliteserien i Strømsgodsets 4-1-seier over Sarpsborg.

* 28. august: 2014: Som tidenes yngste debuterer han for A-landslaget 28. august i 0-0-kampen mot De forente arabiske emirater.

* 13. oktober 2014: Blir den yngste norske spiller i en EM-kvalifiseringskamp 15 år og 300 dager gammel.

* 22. januar 2015: Overgangen til Real Madrid blir klar. Den offisielle overgangssummen er på 35 millioner kroner.

* 23. mai 2015: Fikk sin første kamp i Real Madrid-drakten da han kom inn for Cristiano Ronaldo mot Getafe. Han er den yngste Real Madrid-spilleren som får sin debut i La Liga.

* 10. januar 2017: Går på utlån til Heerenveen hvor han scorer 3 mål på 38 kamper.

* 21. august 2018: Går på utlån til Vitesse hvor han scorer åtte mål på 31 kamper.

* 7. juni 2019: Scorer sitt første landslagsmål i 3-0-kampen mot Romania.

* 5. juli 2019: Går på utlån til Real Sociedad, hvor han scorer fire mål på 31 kamper. Ble kåret til månedens spiller i La Liga for september 2019.

* 7. januar 2020: Får gullballen under den norske Idrettsgallaen som årets spiller for 2019.

* 20. september 2020: Han spiller sin første kamp for Real Madrid etter å ha blitt kalt tilbake fra Real Sociedad. Han får med seg 7 kamper.

* 27. januar 2021: Bekreftes klar for Arsenal på en låneavtale fra Real Madrid. Han spiller 20 kamper for «The Gunners» og scoret to mål.

* 20. august 2021: Overgangen fra Real Madrid til Arsenal blir permanent med en overgangssum på rundt 400 millioner kroner (35-40 millioner euro).