Zekhnini vender hjem fra Italia – klar for Molde

Zekhnini blir Moldes andre signering denne sommeren, etter at Sivert Mannsverk kom til klubben i starten av august fra Sogndal.

– Rafik er et stort talent med både fart og tekniske ferdigheter. Han har god erfaring fra utlandet i land som Italia, Nederland og Sveits, så nå gleder vi oss til å se Zekhnini i aksjon. Dette er en kjempespennende signering, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum til egen klubbs nettsider.

Moldenserne leder Eliteserien med 33 poeng etter 16 kamper. Andreplasserte Bodø Glimt har 28 poeng på 15 kamper.

Zekhnini slo gjennom for Odd etter en meget god vårsesong i 2017. Det gjorde at italienske Fiorentina kjøpte nordmannen i midten av juli samme år. Bare to dager senere scoret han i debuten, og han fikk sin offisielle debut for laget i serieåpningen mot Inter, da han kom inn med ti minutter igjen av kampen.

Det ble bare med det ene innhoppet for klubben. I april 2018 ble han lånt ut til Rosenborg, der det ble ti kamper og ett mål. Så ble han lånt ut til Twente i to perioder, før det ble 15 kamper og to mål for sveitsiske Lausanne sist sesong.

Zekhnini har 30 aldersbestemte landskamper for Norge, deriblant åtte for U21-landslaget.

