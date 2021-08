Barcelona-sjefen røper «dramatisk» pengekrise – gjeld på 14 milliarder

På en to timer lang pressekonferanse på Nou Camp snakket Laporta om den finansielle krisen klubben står i. Den resulterte nylig i at Barcelona-presidenten måtte innse at det ble umulig å holde på superstjernen Lionel Messi. Han gikk til franske PSG.

Ifølge Laporta summerer Barcelonas gjeld seg til 1,35 milliarder euro, tilsvarende rundt 14 milliarder norske kroner. Klubbens lønnsforpliktelser lyder angivelig på i overkant 6,4 milliarder kroner.

Laporta hevdet videre at Barcelona betaler ut mellom 25 og 30 prosent mer i lønn enn konkurrentene.

Nå tas det ifølge Laporta grep. Det skal resultere i at situasjonen ser ganske annerledes ut om noen år.

– Vi strammer beltene våre, så om noen år vil økonomien være sunn, sa klubbtoppen.

Beslutningen om å la Messi gå, mener Laporta at var noe nær uunngåelig.

– Jeg hadde foretrukket at han ble i Barcelona, men vi tok den rette avgjørelsen. Jeg ønsker han alt godt og ønsker å se han lykkelig. Det fortjener han, sa klubbpresidenten.

Barcelona innledet årets ligasesong i spansk fotball med å slå Real Sociedad 4-2 søndag.

[ Dansk dynamitt sørget for Barcelona-drømmestart uten Messi ]