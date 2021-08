Frisparkperle og debutantmål ga Chelsea-seier: – Visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg

Tross fem endringer på laget som startet mot Villareal, var Chelsea klart best. Marcos Alonso ga laget ledelsen med et herlig frispark, og Christian Pulisic la på til 2-0 før pause.

Etter hvilen scoret Chalobah i sin første seriekamp for klubben han har vært i siden han var åtte år.

– Det er en drøm for en gutt som meg å være her, og det er uvirkelig å spille for moderklubben. Da jeg nærmet meg mål, tenkte jeg at jeg liksågodt kunne skyte. Jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg, jeg var overlykkelig, sa den unge midtstopperen til BBC.

Romelu Lukaku var ikke spilleklar etter overgangen fra Inter. Chelsea-trener Thomas Tuchel bekreftet at flere av endringene på laget kom som følge av flere minutter enn planlagt i straffeseieren mot Villareal.

Likevel ble det seier mot Patrick Vieiras Crystal Palace. Den tidligere Arsenal-spilleren tapte aldri for Chelsea som spiller, men i trenerdebuten i Premier League måtte han innse at de blåkledde ble for sterke.

– De var vanskelige å håndtere og skapte problemer for oss, men vi vet at vi må være mye bedre. En dårlig dag på jobben, var dommen til Palace-veteranen James McCarthy.

Alonso-perle

Chelsea blir av flere eksperter spådd å bli Manchester Citys sterkeste utfordrer om ligatittelen. London-laget møter Arsenal til byderby neste søndag.

I lørdagens byderby mot Crystal Palace viste flere spillere seg tilliten verdig.

En av dem som dro nytte av at Chelsea-stallen ikke er helt kampklar enda, er Marcos Alonso. Backen fikk sjansen fra start mot Palace, som han gjorde mot Villareal, ettersom Ben Chilwell fortsatt spiller seg i form etter EM-spill og et ferieavbrekk.

Alonso er Chelseas beste frisparkskytter og fikk sjansen på dødball etter 27 minutter. Spanjolen tok vare på muligheten og skrudde ballen hardt i krysset. Med det ga han Chelsea en fortjent ledelse.

Tidligere i kampen hadde Alonso spilt fram Pulisic på Chelseas første gode mulighet, men målet for amerikaneren lot vente på seg til det 40. minutt. Da kranglet han inn 2-0.

Omfavnet av lagkameratene

Kort tid etter pause fikk Alonso nok en frisparkmulighet, men fra litt lenger hold enn i 1. omgang ble det ikke noe nytt frisparkmål.

Nytt mål ble det derimot etter 58 minutter, da Chalobah ordnet en drømmedebut for seg selv. Midtstopperen var på tur mot feltet til Crystal Palace før han dro til fra utenfor 16-meteren. Skuddet var knallhardt langs bakken og gikk i mål via stolpen og inn.

Chalobah kunne knapt tro det og falt til gresset med en gang han skjønte hva som hadde skjedd. Lagkameratene i Chelsea omfavnet unggutten og ga ham velfortjent hyllest etter debutmålet.

Kampfakta:

Premier League, 1. serierunde

Chelsea – Crystal Palace 3-0 (2-0)

Stamford Bridge, 38.965 tilskuere.

Mål: 1-0 Marcos Alonso (27), 2-0 Christian Pulisic (40), 3-0 Trevoh Chalobah (58).

Dommer: Jonathan Moss.

Lagene:

Chelsea (3-4-3): Édouard Mendy – Trevoh Chalobah, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger – César Azpilicueta (Reece James fra 67.), Jorginho, Mateo Kovacic, Marcos Alonso (Emerson fra 86.) – Mason Mount, Timo Werner, Christian Pulisic (Kai Havertz fra 81.).

Crystal Palace (4-4-2): Vicente Guaita – Joel Ward, Cheikhou Kouyaté, Marc Guéhi, Tyrick Mitchell – Jordan Ayew, Jaïro Riedewald (Jesuran Rak-Sakyi fra 77.), James McArthur, Jeff Schlupp (Joachim Andersen fra 57.) – Wilfried Zaha, Jean-Philippe Mateta (Christian Benteke fra 56.).