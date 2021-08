Pappa Sørloth «150 prosent sikker» på Leipzig-exit

Sørloth var ikke med laget til helgens cupkamp mot Sandhausen. Spissen står med seks mål på 37 kamper etter overgangen fra tyrkiske Trabzonspor.

– 150 prosent sikker, svarer faren Gøran når TV 2 spør hvor sikker han er på at det kommer et klubbskifte i dette overgangsvinduet.

– Han vil vekk. Vi har snakket om det, forteller den tidligere Rosenborg- og landslagsspilleren til Dagbladet.

Både Roma og Southampton har vært nevnt i flere medier som mulig neste klubb for 25 år gamle Sørloth. Ifølge Nettavisen har den franske toppklubben Marseille vist konkret interesse for angriperen.

– Det virker som om Leipzig har bestemt seg for å kvitte seg med Sørloth. Men han har gjort så solide prestasjoner for flere klubber de siste årene at jeg tror de får til en god løsning, sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken mandag.

Fotballherrene møtes igjen 30. august for å forberede seg til VM-kvalifiseringskampen mot Nederland to dager senere.

