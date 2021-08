Lionel Messi forlater Barcelona – svak økonomi stopper ny avtale

Det bekreftet Barcelona i en pressemelding torsdag kveld.

Sjokknyheten kom etter at spanske medier rapporterte om trøbbel på oppløpet i forhandlingene. Helt til det siste tydet alt på at Messi kom til å skrive under for fem nye år.

Argentineren har spilt hele sin proffkarriere i Barcelona. Han er ansett for å være klubbens beste spiller noensinne.

Sliter

Barcelona har en svært vanskeligstilt økonomi og er tynget av gjeld. I hele sommer har gigantklubben jobbet på høygir for å få på plass en ny Messi-avtale, men torsdag kveld innså partene at det ikke var mulig å få til en forlengelse som er innenfor La Ligas økonomikrav.

Messi har på papiret vært klubbløs siden hans siste kontrakt løp ut 30. juni. Nå er det også reelt på ordentlig.

«Begge parter beklager dypt at det ikke er mulig å oppfylle ønskene til både spiller og klubb», står det i Barcelonas uttalelse.

Klubbikon

Messi ble en del av Barcelona-systemet som 13-åring i år 2000. Siden debuten på A-laget i 2004 scoret argentineren 672 mål og sto bak 305 målgivende pasninger på sine 778 kamper for klubben.

På veien vant han ti La Liga-titler, og han har vært med på sju triumfer i den spanske cupen og sikret fire mesterligatrofeer.

Argentineren ønsket seg bort i fjor sommer, før han sakte, men sikkert endret mening etter at tidligere klubbpresident Josep Maria Bartomeu måtte gå og ble erstattet av Joan Laporta.

