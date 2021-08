La Liga sikret milliardavtale – kan løse Barcelona-problemer

Den spanske ligaen bekrefter onsdag på sitt nettsted at de selger 10 prosent av sin bedrift til CVC for en pengesum tilsvarende over 28 milliarder kroner.

Det gir spanske lag en etterlengtet tilstrømming av penger, etter at flere har slitt med vanskelig økonomi som følge av blant annet koronapandemien.

Spesielt viktig kan det bli for ligaens to største klubber, Barcelona og Real Madrid. De kan få henholdsvis 270 og 261 millioner euro som et resultat av avtalen, melder Marca ifølge nyhetsbyrået AFP.

Storklubbene har måttet selge unna spillere for å ha god nok økonomi til å signere forsterkninger.

Memphis Depay ble bekreftet klar for Barcelona av klubben 19. juni, men signerte først en drøy måned senere for katalanerne.

Barcelona skal også være enig med Lionel Messi om å signere argentineren igjen etter at kontrakten hans gikk ut 30. juni. Partene skal ha vært enige om ny kontrakt siden midten av juli, men signeringen har drøyd ettersom Barcelona har måttet få orden på økonomien.

