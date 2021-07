Mjøndalen vant komfortabelt mot Haugesund

Mjøndalen var best fra første stund og kunne juble for 1-0 etter 20 minutter. Hjemmelaget kombinerte fint og tok en fortjent ledelse da Martin Rønning Ovenstad avsluttet et flott angrep.

Etter pause fortsatte Mjøndalen å male på og tok til slutt en fortjent 3-0-seier.

20 år gamle Eriksen, som misbrukte en kjempemulighet i starten av kampen, scoret sitt første mål i Eliteserien ti minutter etter pause, da Ovenstad fant ham med et godt innlegg.

Kvarteret før slutt steg Markus Nakkim til værs på en corner og stanget inn 3-0 for Mjøndalen, som foruten en kjempesjanse imot i 1. omgang hadde få problemer med Haugesund.

Seieren gjør godt for et Mjøndalen-lag som har slitt med å vinne kamper så langt i årets eliteserie. For Haugesund ble lørdagens kamp en stor nedtur etter gryende form de siste kampene.

Mjøndalen reiser til Bergen for å møte Brann neste søndag, mens Haugesund tar imot Vålerenga samme dag.

(©NTB)