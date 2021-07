Nærmest ingen ikke-engelskmenn på EM-semifinalene og finalen på Wembley

For man må i ti dagers karantene i eget hjem før man reiser til England. De to semifinalene spilles tirsdag og onsdag, så med mindre man har vært synsk og er fra et av de tre landene og har visst at de skulle spille semifinale, blir det umulig å komme seg til semifinalene og finalen på Wembley.

Dersom man er fra Italia eller Spania og satte seg selv i karantene i eget hjem rett etter kvartfinaleseier lørdag, hjelper ikke det. Finalen, der et av de to lagene blir å se, spilles neste søndag, som vil si åtte dager etter at kvartfinalene ble spilt. Det betyr at det er to dager for lite hvis man satte seg i karantene rett etter kampen lørdag.

Hvis du allerede bor i England og opprinnelig er fra et av de tre landene, eller hvilket som helst annet land, får man dratt på kampen.

Likevel finnes det enkelte unntak. Sportsjournalist Colin Millar, som har over 25.000 følgere på Twitter, skriver at reglene ikke gjelder for Fifa- og Uefa-ansatte. Også de som sitter på VIP-tribunen på Wembley slipper de strenge innreisereglene. «Helt forferdelig», skriver han.

DBU (Danmarks fotballforbund) opplyser at 5000 dansker som i dag bor i Storbritannia, vil få muligheten til å kjøpe billetter til å dra på EM-semifinalen.

