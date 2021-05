Mollekleiv ber hele idretten ta en «Qatar-debatt»: – En voldsom utfordring

Norsk fotball har i flere måneder drøftet spørsmålet om en mulig boikott av neste års VM i Qatar. Arrangørlandet har i en årrekke fått kritikk for manglende menneskerettigheter og behandlingen av fremmedarbeidere.

Tirsdag la et utvalg fram en rapport bestilt av Norges Fotballforbund. Der konkluderte et klart flertall imot en boikott før det ekstraordinære tinget 20. juni, men foreslo i stedet 26 konkrete tiltak.

Etterpå mente Mollekleiv at resten av norsk idrett bør komme på banen. Han anbefaler alle idrettsledere om å lese Qatar-rapporten.

– Dette er en voldsom utfordring til hele Idretts-Norge, sa han på NTBs spørsmål om idretten som helhet bør ta en debatt om OL i Beijing.

Kina blir i likhet med Qatar stadig kritisert for å være svake på menneskerettigheter.

– Rapporten utfordrer Norges idrettsforbund til å ta den samme debatten som i fotballen. Hvilke markeringer, tiltak og grep skal man gjøre inn mot OL? Faktum er at Beijing kommer før Qatar.

Støtter utvalget

Idrettspresident Berit Kjøll sier det er «prisverdig» at fotballen tar kampen om bedre menneskerettigheter.

– Det grundige arbeidet vil komme hele norsk idrett til gode. Jeg registrerer at rapportens anbefalinger hviler på et tungt faglig grunnlag. På generelt grunnlag vil jeg si at deltakelse og dialog med krav er å foretrekke fremfor boikott, sier Kjøll i en pressemelding.

– Det er viktig at hele norsk idrett arbeider for å forhindre sportsvasking og styrke menneskerettighetene, legger hun til.

Lover ny veileder

Brettforbundet har foreslått å utarbeide en veileder for norsk idretts internasjonale engasjement. Det blir et tema på idrettstinget 28. og 29. juni.

Kjøll varsler allerede nå at NIF skal få på plass en veileder for hvordan idretten skal jobbe med menneskerettigheter.

– Jeg ser fram til denne diskusjonen på idrettstinget. Vi skal fortsette å være tydelige i vårt internasjonale arbeid, sier hun.

(©NTB)