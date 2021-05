Flyttet spansk fotballthriller på grunn av Eurovision Song Contest

Atlético Madrid og Real Madrid avslutter sesongen lørdag, og begge kan sikre tittelen.

I løpet av de siste dagene er avspark-tidspunktene endret tre ganger. Mandag ble det endelig besluttet at kampene starter 18.00. Dette gjøres ifølge avisen AS for å styre unna direkte konkurranse fra Eurovision Song Contest. Finalen der starter 21.00 lørdag.

Musikkonkurranse er åpen for medlemmene av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU). Den er også svært populær i Spania og drar flere millioner seere til TV-skjermen.

Atlético (møter Valladolid borte) har to poengs ledelse på Real (hjemmekamp mot Villareal) før siste serierunde.

