Fifa-sjef Infantino: – Vi kan bare være sterkt imot opprettelsen av superligaen

– La meg være helt klar fra start av. Fifa er en organisasjon som er bygget på verdier, de ekte verdiene i idretten, sa presidenten i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) før han poengterte:

– Det er ingen tvil, vi kan bare være sterkt imot opprettelsen av denne superligaen. En lukket butikk som bryter med alle andre etablerte foreninger.

– Hvis noen klubber ønsker å bryte ut fra FIFA-systemet, må de være beredt på å ta konsekvensene. Du kan enten være inne i FIFA-systemet, eller du kan stå utenfor. Klubbene kan ikke få begge deler, sa Infantino.

Frontene er steile og fullstendig fastlåst mellom de tolv utbryterklubbene og Det europeiske fotballforbundet (Uefa). Det falt harde ord fra begge sider mandag.

Uefa-president Aleksander Čeferin var brutal og brukte betegnelser som «slanger, løgnere og kynikere» om flere klubbledere i en oppsiktsvekkende seanse under en digital mediebriefing

Real Madrids president Florentino Pérez, som også er øverste leder for superligaen, forsvarte den nye ligaen natt til tirsdag med at den er nødvendig for å redde økonomien til de største klubbene.

