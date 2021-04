– Det vil nok ikke overraske noen hva jeg mener om dette. Jeg melder meg på i hylekoret. Jeg kjenner ikke detaljene, men dette er vel et forsøk på å gjøre de rike enda rikere. Det er ganske usmakelig. Måten det er gjort på, er også ganske provoserende, spør du meg, sier Drillo til NTB.

– Hvis den nye ligaen blir en realitet, hva vil det bety for fotballens framtid?

– Om den ikke dør, så vil den bli redusert på mange måter. Men jeg har et håp om at protestene og motkreftene er så store og mange at dette (ligaplanene) kanskje kan drepes, sier Olsen.

– Hvis noen kan organisere motstanden, få med seg supportere, grasrota og kanskje til og mediene til en viss grad, tror jeg dette kan stoppes, tilføyer den tidligere landslagssjefen.

Støtte

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har vært knallharde i sin kritikk av planene. President Aleksander Čeferin kalte mandag flere klubbledere for «slanger, løgnere og kynikere».

Uefa håper på støtte fra Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) for å sette stopp for opprettelsen av den ny ligaen.

– Det kan selvfølgelig også være gunstig, sier Olsen.

Han har i flere år hatt Atlético Madrid som favorittlag i Spania.

– Det er det slutt på. Nå sitter jeg igjen med Getafe, sier Drillo.

Atlético er en av tolv klubber som allerede har takket ja til å være med i superligaen. Dette er de elleve andre: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham fra England. Barcelona og Real Madrid fra Spania. Inter, Juventus og Milan fra Italia.

