Eliteserieklubbene ønsker felles treningsløsning – bobleopplegg i utlandet ikke utelukket

Per nå er 7 av 16 eliteserieklubber rammet av koronatiltak som gjør at de ikke får arrangert fellestreninger. Åtte klubber kan trene med kontakt, mens Bodø/Glimt har unngått virusrestriksjonene her hjemme ved å reise på treningsleir i Spania.

Et urettferdig opplegg, mener daglige ledere NTB har snakket med. De etterlyser et felles opplegg i regi av interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball som gjør at alle klubber får gjøre sesongforberedelser på like vilkår.

Og det haster, særlig dersom man skal ha sjanse til å følge planen om seriestart 2. mai.

– Skal det være mulig, kan vi ikke vente særlig lenge på å få trene. Det er ekstremt viktig å komme i gang med kontakttrening så fort som mulig. Hvis ikke det skjer, vil det gi oss utfordringer, sier daglig leder Robert Lauritsen i Lillestrøm til NTB.

– Blir det låst ned lenger, må man diskutere ulike løsninger. Men da må det skje i fellesskap. Da er et opplegg i utlandet en mulighet, men vi har ikke tenkt å gjøre det alene, legger han til.

Scenarioer

Administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball har forståelse for at klubbene ønsker tydelige signaler fra dem og NFF. Samtidig sier han at mye avhenger av dialogen med myndighetene.

Han er likevel med på å skissere noen tenkte løsninger for at klubbene skal få et felles og rettferdig treningsopplegg.

– Kan et boble-opplegg i utlandet være en mulighet?

– Det kunne man gjøre. Og tilsvarende kunne man hatt et lukket opplegg i Norge. Slike muligheter finnes, sier Øverland før han nevner en tredje idé:

– Det er også muligheten for at det blir enda strengere. At man går inn i en form for karantene der spillerne ikke lever i samfunnet og med sine nærmeste, men lever i kohorten sin 24/7, og at vi dermed får en åpning for å trene.

Ber myndighetene komme på banen

Øverland sier at NTF og NFF jobber for å få til en løsning før påske som gir klubbene forutsigbarhet. Det kommer til å holdes et møte i toppfotballen tidlig i neste uke.

– Lise Klaveness (toppfotballdirektør i NFF) sendte et brev til Kulturdepartementet i går kveld der hun ba om et møte med helsemyndighetene. Vi ønsker å høre hvilke ytterligere tiltak de mener vi bør gjøre, utover det som ble omtalt av VG her om dagen, sier Øverland.

Han viser til en artikkel der NFF lettet på sløret om en enda strengere toppfotballprotokoll enn den som var i bruk da man spilte full sesong fra juni og utover i fjor. Øverland er ikke i tvil om at spillerne vil gjøre det som kreves fra myndighetene.

– Dette er drømmen for mange av spillerne, så de rikker ikke et øyeblokk engang om vi ber dem om å flytte ut av hjemmet sitt for at vi skal få det til.

Vrient

Den siste tiden har enkelte i Fotball-Norge vært svært kritiske til Bodø/Glimts utenlandsreise og fordelene det gir nordlendingene foran sesongstarten.

Noen av klubbene som nå er rammet av treningsstans, synes det er ufornuftig å skulle reise utenlands for å gjøre sesongforberedelsene, mens andre er mer åpne for det.

Viken-klubbene Strømsgodset og Sarpsborg sier at de ikke vurderer utlandet, mens Haugesund «sjekker ut alternativer og mulige treningsopplegg innenfor smittevernråd og pålegg».

Lillestrøm ønsker et felles opplegg og avviser ikke utlandet, mens Stabæk må tenke på saken.

«Det er noe vi ville vurdert, men det henger sammen med hvilken aksept dette vil få i befolkningen og hos våre samarbeidspartnere», skriver daglig leder Jon Tunold i Stabæk i en SMS til NTB.

