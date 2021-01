En måneds unntakstilstand skal sikre Tokyo-OL

Torsdag ble det meldt om 2.447 nye smittetilfeller i Japan, det høyeste antallet så langt. Fredag var tallet 2.392 nye smittede. Den økte smitten fører nå til en måneds unntakstilstand i Tokyo, der sommer-OL i juli og august skal arrangeres.

– Denne unntakstilstanden gjør at vi kan få situasjonen under kontroll, og at Tokyo-OL vil bli et trygt og sikkert mesterskap denne sommeren. Vi kommer til å fortsette med de nødvendige forberedelsene i tiden framover, heter det i en uttalelse fra OL-komiteen.

Unntakstilstanden gjør at visningen av tenningen av OL-ilden blir stoppet. Komiteen har samtidig sagt at det er helt uaktuelt å avlyse eller utsette de olympiske lekene nok en gang.

Statsminister Yoshihide Suga sa sent torsdag at stemningen i byen vil snu når vaksinene kommer i slutten av februar. Han håper samtidig at utøverne som skal delta i mesterskapet bør bli prioritert verden over i vaksinekøer.

Fredag er det 196 dager til åpningsdagen, som er 23. juli.

Nesten 260.000 japanere har fått påvist koronasmitte. Det er meldt om 3.609 koronarelaterte dødsfall, viser tall fra universitetssykehuset Johns Hopkins.