Casper Ruud slo tilbake med sliteseier i Milano

Det ble en lang og jevn kamp i Milano, men Ruud viste styrke da det gjaldt som mest. I det femte settet brøt nordmannen spanjolens serve, og det ble avgjørende for kampen.

Nordmannen vant settet 4-1 og kampen 3-2 i sett.

Dermed dro Ruud i land sin første seier i Next Gen-turneringen, etter at han tirsdag gikk tapende ut av duellen mot Miomir Kecmanovic.

Nordmannen vant 3-2 i sett med settsifrene 3-4 (2-7) 4-3 (7-2), 4-2, 3-4 (2-7), 4-2.

Casper Ruud står dermed med én seier og ett tap i turneringen som har samlet åtte av verdens aller største tennistalenter under 21 år. Spillerne er delt opp i to grupper med fire spillere hver, der de to beste i hver gruppe tar seg videre til semifinale.

Tiebreak

I det første settet tapte Ruud sitt første servegame, men slo kjapt tilbake og brøt Fokinas serve på direkten. Deretter vant begge spillerne sine to neste servegame og settet gikk til tiebreake på stillingen 3-3 i det første settet.

Der var spanjolen best og vant 7-2.

Tiebreak ble det også i det andre settet etter at begge spillerne vant sine tre servegame.

Her var Ruud overlegen og vant 7-2

Gikk i bakken

I tredje sett ble det dramatisk da spanjolen gikk i bakken og ble liggende i starten av settet. Fokina ble hjulpet ut av banen med vondt kne, før han ble tapet sammen og returnerte til banen.

Spanjolen ristet av seg smertene og spilte videre og vant sine to første servegame. På stillingen 2-2 klarte Ruud å bryte spanjolens serve og gikk dermed opp i 2-1-ledelse i sett.

I det fjerde settet tok Fokina ledelsen 3-1 etter å ha brutt Ruuds andre servegame og vunnet sine egne to. Ruud hentet seg inn til 3-3 etter nok et servebrudd, og dermed ble det et nytt tiebreak.

Den vant Fokina 7-2, og dermed gikk kampen inn i et femte og avgjørende sett.

Bør vinne torsdag

Her startet Ruud med å bryte Fokinas serve. Nordmannen sine egne servegame og vant dermed settet. Og kampen.

Nå bør Ruud trolig vinne torsdagens kamp mot Alex de Minaur for å ta seg til semifinale.

Senere onsdag møtes australske de Minaur og Kecmanovic fra Serbia i den andre kampen i gruppen. De to vant sin første kamp i turneringen.

Deltakelse i Next Gen-finalen har vært et mangeårig mål for Snarøya-gutten. I 2017 var han svært nær, men havnet rett utenfor det gjeve selskapet.

– Det var et stort mål for meg å være her i år, så du kan nok si at det er en fin måte å avslutte Next Gen-karrieren min på, sa tennisprofilen til arrangørens nettside før turneringen startet.