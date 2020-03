Bakgrunn: Abu på plass hos DC United

Tirsdag bekrefter Vålerenga at partene er enige om en utlånsavtale ut 2020. Midtbanemannen Abu har kontrakt med Vålerenga ut 2022.

– Det var et ønske fra Abu selv å reise til USA, og da Dag-Eilev (Fagermo, trener) også ønsket å hente inn andre i midtbaneleddet var det bra for begge parter at det kom en klubb på banen som ønsket Abus tjenester, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen til vif-fotball.no.