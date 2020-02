Bakgrunn: Abu nærmer seg Vålerenga-exit (DA+)

28 år gamle Abu ankom den amerikanske MLS-klubben DC United torsdag, i påvente av at overgangen fra Vålerenga blir gjennomført. Det skriver storavisen Washington Post. Avisen spesifiserer ikke hvorvidt det dreier seg om et lån eller en permanent avtale.

Lørdag skrev Dagsavisen at Abu hadde reist hjem fra Vålerengas treningsleir i Marbella for å forhandle med ny klubb om en overgang. Nå kan det virke som om han bare er detaljer unna spill i USA, der han også spilte i 2017-2018, da for Columbus Crew.

