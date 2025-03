Lettet Solbakken: – En jævlig tøff samling

– Jeg føler en lettelse over at samlingen er over. Det har vært en jævlig tøff samling, med reising og Øst-Europa og sammenkobling av mange ting. Batteriet er flatere enn det pleier å være, sa han.

– Kanskje skulle jeg vært litt mer glad, men jeg er mer lettet. Jeg gleder meg til å komme hjem og slappe av litt, og så om en uke eller to gyve løs på forberedelsene til Italia.

Norge står med seks poeng og 9-2 i målforskjell etter to av åtte kvalifiseringskamper. I den neste kommer gruppefavoritten Italia til Ullevaal 6. juni for å innlede sin kvalifisering.

Det har vært mye snakk om utenomsportslige ting gjennom hele samlingen, og Solbakken opplevde før kampen å bli grillet av israelske journalister om det han og spillerne har sagt om krigen i Midtøsten.

Lei av baktepper

– Vi er i et land som det kan diskuteres ting i som har skjedd den siste tiden, og vi spiller mot et bakteppe, som er et ord jeg er lei, men jeg vet ikke om det finnes noe bedre ... da er det viktig for meg å la spillerne konsentrere seg så mye som mulig om fotball, sa han.

– Det er lett å trå feil, og da kunne det blitt enda mer utenomsportslig. Å samle tankene til spillerne og la dem få utøve det de skal har vært en stor del av lederoppgaven.

Han ble spurt om han er fornøyd med det han har sagt om Israel-Palestina-konflikten.

– Det var det beste jeg kunne. Det kunne sikkert vært bedre, men det var viktig å ta det ned, i den grad det går an, så vi kunne avvikle fotballkampen. Samtidig må vi stå for noe. Når det kommer påstander fra en side, kan du ikke bare sitte der. Men samtidig vil jeg ikke dra det ut av proporsjoner, sa han.

Ekkel følelse

Rammen om kampen, med nesten tomme tribuner på en stor stadion i et tredje land, var nok en utfordring.

– Det er veldig spesielt når det ikke er noen følelse på tribunen. Vi husker covid-tiden, og det er en ekkel følelse. Jeg er stolt av gutta som på 1-1 brenner noen kjempesjanser, og så greier å heise seg opp igjen likevel. Der kunne Israel fort fått medvind, sa han.

Landslagssjefen roste lagets offensive register og dets modenhet, og lagkaptein Martin Ødegaard.

– Denne kampen er helt oppe i topp topp topp blant hans landskamper, sa Solbakken.

Nå gleder han seg til Eliteserien starter.

– Jeg tar klassikeren HamKam – Kristiansund i første kamp. Senere skal jeg reise rundt og se spillere, besøke klubber, og så skal jeg se mye Italia. Kanskje reiser jeg også til Italia, og kombinerer med å se om sønnen min kommer på banen snart.

Markus Solbakken er leid ut til Pisa, men har stort sett slitt benken i Serie B.









