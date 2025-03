Skotheim tok VM-gull – voldsom knuffing fikk ekspertene til å måpe

Skotheim ledet sjukampen gjennom store deler av konkurransen. Foran den avsluttende 1000-meteren søndag ettermiddag hadde han 52 poeng til gode på andreplasserte Johannes Erm fra Estland.

Skotheim sto med 5558 poeng, mens Erm hadde 5506.

Tyske Till Steinforth var tredjemann, men var nærmere 100 poeng bak Skotheim og kunne i realiteten ikke innhente nordmannen.

Avstanden mellom Skotheim og Erm tilsvarte rundt fem sekunder på 1000-meteren, og det hadde Skotheim ingen problemer med å forsvare. Underveis ble det imidlertid flere dramatiske situasjoner.

Ut fra start ble det knuffing, hvilket førte til at Skotheim tråkket på utsiden av banen. Ut på sisterunden ble det igjen kraftig knuffing de to imellom etter at Erm ville fram i tet. Skotheim var nær ved å miste balansen.

Eksperter måpte

Den uvanlige episoden skapte stor oppstandelse blant både kommentatorer og eksperter.

– Det var voldsomt til krangling, utbrøt NRK-kommentator Jann Post.

– Det er det merkeligste jeg har sett at de skulle være så fysiske. Maken til dytting med en runde igjen er det sjelden vi ser på løpebanen, la han til.

Eksperten Vebjørn Rodal mente Erm hadde skylden for det som skjedde. Skotheim var etterpå redd for at han kunne bli disket for å ha tråkket utenfor banen i starten.

– Jeg skulle gjerne vært foruten den. Jeg klarer ikke å stole helt på at jeg har vunnet, sa Tjalve-løperen.

Om knuffingen på sisterunden, sa han:

– Jeg løp og var nesten litt sur på han (Erm). Da jeg skulle gå opp i front, ble det nesten en ti meter lang brytekamp.

Sterkt stavresultat

Natt til søndag norsk tid innledet 22-åringen dag to av sjukampen med 60 meter hekk. Tiden 7,93 sekunder var solid og en tangering av Skotheims personlige rekord.

Deretter hoppet han fem meter i stav og kom seg godt gjennom øvelsen som knuste drømmen om en OL-medalje i Paris i fjor sommer. I den franske hovedstaden ble Skotheim stående uten resultat.

Søndag forsøkte han seg også på 5.10, men klarte ikke den høyden.

Jaktende Erm endte på 5.30 i stav og knappet noe innpå Skotheim i sammendraget. Estlenderen sto deretter over 5.40 i et håp om å klare 5.50, men det grepet lyktes ikke.

Hadde Erm valgt å hoppe 5.40 og klart den høyden, ville han kommet ubehagelig nær Skotheim før 1000-meteren.

Sterk sjukamp

Nordmannen har levert en sterk sjukamp i Nanjing. Skotheim innledet konkurransen i Nanjing med 6,97 på 60 meter. Deretter fulgte han opp med nøyaktig åtte meter i lengde, som er én av nordmannens absolutt sterkeste grener.

Videre ble det 14,68 meter i kule, hvilket sendte Skotheim til topps på sammenlagtlistene for første gang. I høyde endte han på 2.13.

Skotheim er fersk europamester i sjukamp fra nederlandske Apeldoorn. Søndag kunne han altså føye en enda gjevere medalje til samlingen.