Verdenscuplederen vant i Wisla – de norske hopperne fortsatt uten pallplass

Marius Lindvik lå best an av de norske foran annen omgang i Polen. Opp til pallen skilte det 9,9 poeng, men 26-åringen klarte ikke å klatre på listene.

– Det er ingen tvil om at han er i form, men han vet at dette totalt sett blir tre meter for kort, sa Viaplay-ekspert Anders Jacobsen.

Kristoffer Eriksen Sundal lå som nummer 15 etter første omgang, men løftet seg betraktelig i den andre. Det holdt imidlertid bare til en 8.-plass. Sundal ble likevel beste norske og var 2,4 poeng foran Lindvik.

Fredrik Villumstad og Johann Forfang havnet begge et godt stykke bak de aller beste. Halvor Egner Granerud og Robert Johansson fikk det ikke til å stemme, og duoen fikk ikke hoppe annenomgangen i Wisla.

– Jeg er litt usikker på hva som egentlig skjer. Jeg prøver å være offensiv, men det kjennes litt rart over kulen. Jeg må få sett på det, sa Granerud til Viaplay etter fiaskoen.

Sundal ble lørdag beste norske på 5.-plass. Sist lørdag måtte Sundal tåle den sure 4.-plassen i et renn nordmannen kalte «livsfarlig».

De norske skihopperne har fortsatt til gode å komme på pallen individuelt denne sesongen.

– Jeg synes vi hadde en fin dag i går. Vi var mye nærmere enn toppen enn vi har vært på lenge. Kvalifiseringen i dag var litt svak, men det er nå det gjelder, sa hoppsjef Jan-Erik Aalbu til Viaplay før rennstart søndag.

Verdenscupleder Pius Paschke var best i prøveomgangen.

Hoppherrene forflytter seg videre til tyske Titisee-Neustadt neste helg. Kvinnene skal hoppe i kinesiske Zhangjiakou.

