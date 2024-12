Riiber best i hoppbakken – favoritt igjen på Lillehammer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Riiber tok over den gule ledetrøya etter lørdagens konkurranse, der han hoppet klart best og hadde få problemer med å trygge inn nok en verdenscupseier.

Søndag var 27-åringen dermed sist ut i hoppbakken, og nok en gang kunne han si seg fornøyd med sitt hopp på 139,5 meter, som gir ham best utgangspunkt foran langrennsdelen på Lillehammer senere i dag. Der skal det kjøres 7,5 kilometer i langrennssporet.

Oppkjøringen til denne sesongen har vært langt fra ideell for den regjerende verdenscupvinneren, og torsdag ble det klart at Riiber har satt i gang med en kur for å bekjempe en betennelsesreaksjon i magen. Kuren skal vare i åtte uker.

De tyske konkurrentene Julian Schmid og Vinzenz Geiger hoppet langt bedre i søndagens konkurranse enn dagen før og kan gi Riiber tøffere kamp om seieren.

Thomas Rettenegger hoppet hele 140,5 meter og er nærmest Riiber, seks sekunder bak.

Jørgen Graabak gikk fort i langrennssporet lørdag, men klarte ikke å sikre pallplass etter svak hopping. Søndag gikk det litt bedre i hoppbakken og Graabak får også starte langrennet omtrent samtidig som sin raske norske lagkamerat Jens Lurås Oftebro.

Les også: Ny medaljesjanse for Ingebrigtsen – dette er søndagens TV-sport