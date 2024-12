Braathen tok sin første pallplass for Brasil – McGrath rett utenfor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

McGrath var nummer tre og hadde 1,01 sekunder å hente på ledende Thomas Tumler foran finaleomgangen. Før han skulle i aksjon, suste Braathen i mål til klar ledelse foran Henrik Kristoffersen.

Det fikk 24-åringen til å hente fram noen dansebevegelser.

– Det der var imponerende, sa Viaplay-ekspert Kjetil André Aamodt om Braathens annenomgang.

– Han var så nær, men du verden så farlig han blir framover, la Aamodt til da de endelige resultatene forelå.

– Bunnsolid

Kristoffersen var på skuddhold foran finaleomgangen i Beaver Creek, 1,42 sekunder bak sveitsiske Thomas Tumler. Den norske veteranen økte til ledende River Radamus i toppen av løypa, og på vei ned traseen fortsatte Rælingen-kjøreren å imponere.

I mål var han 64 hundredeler foran amerikaneren.

– Det var bunnsolid av Henrik. En klassisk signaturomgang. Han kommer til å klatre, sa ekspert Aamodt.

På startnummeret etter kjørte Marco Odermatt ut for annen gang denne sesongen. Heller ikke Filip Zubcic klarte å slå Kristoffersen. Dermed ledet 30-åringen før det var duket for Alexander Steen Olsen, men heller ikke Sölden-vinneren klarte å tukte Kristoffersen. Steen Olsen kjørte i mål til 5.-plass.

Deretter kjørte Loïc Meillard i mål et stykke bak Kristoffersen. Langt bedre gikk det for Lucas Pinheiro Braathen, som suste i mål 93 hundredeler for Kristoffersen. Kristoffersen havnet til slutt utenfor pallen som femtemann.

Sterk sesongstart

I sesongens første storslalåmrenn tapetserte Steen Olsen, Kristoffersen og McGrath seierspallen i østerrikske Sölden. Førstnevnte er dermed leder av storslalåmcupen.

De norske alpinherrene hadde minst én representant på pallen i de tre første verdenscuprennene denne sesongen.

Fredag var nordmennene sjanseløse da Justin Murisier vant utforen, mens Møller kun var 13 hundredeler unna 3.-plassen i lørdagens super-G. Det norske fartslaget må klare seg uten Aleksander Aamodt Kilde hele sesongen.

