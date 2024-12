Rådvill Tiril Udnes Weng etter bekmørk prolog: – Hjem å be til gud kanskje?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Weng ble tatt igjen av prologvinner Jonna Sundling og havnet 15,8 sekunder bak henne på en 25.-plass.

Weng er tidligere verdenscupvinner sammenlagt, men lite har stemt etter det. Forrige sesong var svak, og årets sesong har vært ennå svakere.

-Dette var mørkt, konstaterte hun etter målgang. Der svarte hun tappert på alle spørsmålet etter den overraskende exiten.

– Det var den dårligste prologen i mitt liv. Det er kjedelig.

– Hva tenkte du da du ble tatt igjen av Sundling?

– Jeg kjente at jeg sto stille i den siste bakken, og jeg tenkte at hun ville komme før. Det er ikke det som gjør at jeg er irritert.

– Hva skjedde?

– Det var bare mørkt. Jeg hadde en dårlig følelse før start, men forsøkte å tenke positivt. Prolog er egentlig noe jeg er god i, men det svarte dårlig. Jeg hadde en ræva sesong i fjor, men røk likevel aldri ut i en prolog. Det sier litt.

– Har du noen forklaring på hvorfor kroppen ikke spiller på lag?

– Nei. Det har jeg ikke. Det skulle ikke vært så dårlig uansett hvor dårlig jeg har trent.

– Hva nå?

– Jeg vet ikke. Hjem å be til gud kanskje?

