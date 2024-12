Nordås står støtt bak trener Gjert – Ingebrigtsen-brødrene slår tilbake

I et intervju med TV 2 uttaler Nordås seg for første gang etter at statsadvokaten for en drøy uke siden tok ut en utvidet tiltale mot Gjert Ingebrigtsen for vold mot sønnen Jakob.

– Jeg kan ikke vende ham ryggen nå. Nå står vi løpet ut og ser fram til en endelig avklaring. Så får jeg ta en vurdering etter det, sier Nordås.

Løperen erkjenner i intervjuet med TV 2 at han får en sportslig gevinst ved å beholde Gjert som trener, men at valget først og fremst handler om å være der som et medmenneske for 58-åringen, som ikke har mange støttespillere igjen.

– Man kunne vendt kappen etter vinden. De fleste andre gjorde det. Jeg så jo etter hvert hvor vinden bar. Men hvis jeg og Per Svela hadde vendt ryggen til ham den gangen, så var det ingen igjen for ham å trene. Da var han ute av idretten. Hele livsverket var borte. Så vi var bekymret for hvordan det kom til å gå med ham, forteller Nordås.

Uenighet

I en kronikk i VG i oktober 2023 offentliggjorde brødrene Ingebrigtsen beskyldningene om at faren Gjert hadde brukt vold og trusler som en del av oppdragelsen.

Opprinnelig sto det i TV 2s intervju at Nordås hevdet at kronikken var første gang han ble kjent med grunnen til bruddet mellom Gjert og brødrene, noe som tilbakevises av Team Ingebrigtsen i en pressemelding fra løperbrødrenes talsperson, Espen Skoland.

«Narve ble informert om bakgrunnen for bruddet allerede da brødrene brøt med Gjert i 2022, blant annet i en samtale mellom Narve og en av brødrene etter et treningsopphold i Sierra Nevada. Narve fikk samtidig tilbud om å trene videre med brødrene», heter det i pressemeldingen som blant andre NTB har fått.

«Brødrene har fra dag én beklaget at Narve Gilje Nordås er blitt dratt inn i denne saken, og på mange måter blitt en helt uskyldig tredjepart som har måttet tåle en enorm mediebelastning. De er samtidig opptatt av at bildet som tegnes i TV 2-saken skal bygge på riktige premisser», står det også i eposten.

Presisering

I ettertid har TV 2 endret på sin artikkel, der det presiseres at Nordås visste om en angivelig episode der Gjert skal ha slått, eller slått etter, ett av sine barn med et vått håndkle.

– Den episoden gikk det en del rykter om allerede i 2022, forteller Nordås, som sier at han hadde en samtale med Jakob Ingebrigtsen om dette vinteren 2022.

«Narve Gilje Nordås fortalte i intervjuet med TV 2 at han hadde fått informasjon om episoden med håndkleet før kronikken ble publisert i VG. TV 2 beklager at dette sitatet ikke ble med i den første versjonen av saken, men er etter samtale med Gilje Nordås tatt inn igjen», skriver TV 2.

Behandlingen av straffesaken mot Gjert Ingebrigtsen går i gang i tingretten i Sandnes 24. mars. 58-åringen har hele tiden nektet straffskyld.

