Sejersted roper varsku om norsk fartstalent: – Helt i verdenstoppen

– Vi snakker helt i verdenstoppen, svarer Sejersted på spørsmål fra NTB på hvor nivået til unggutten har vært på trening i oppkjøringen.

24 år gamle Møller ble en del av det norske fartslaget denne sesongen. Det har hjulpet godt for Sejersted, som var helt alene på laget etter forrige sesong da Aleksander Aamodt Kilde var skadet og Markus Nordgård Fossland la skiene på hyllen.

– Det er spesielt. Det er første år uten noen av de store kanonene jeg har lent meg på lenge i Aleks, Kjetil (Jansrud) og Aksel (Lund Svindal), sier Sejersted og fortsetter:

– Heldigvis har vi fått inn Møller og Rasmus (Windingstad). Møller, som er fersking, blir veldig spennende. Han har virkelig imponert meg i super-G de siste ukene. Det har vært veldig, veldig, veldig solid.

Sejersted er klar på at Norge har et nytt navn å se opp for på fartssiden i Oppdal-gutten.

– Han blir jækla bra, spesielt i super-G.

Nære pallen

Møller kjørte inn til en 24.-plass i verdenscupdebuten sin i Val d'Isère i desember i fjor, og var allerede i sitt andre renn nær å utfordre pallen.

– I Val Gardena i fjor lå han an til pallplass fram til siste split, så han har allerede bevist at han har det inne, påpeker Sejersted.

Stabæk-løperen må likevel innrømme at han ikke var helt klar over sin nye lagkompis' nivå før han ble en del av landslaget.

– Jeg ble nesten litt overrasket selv. Det var knallsterke tider og veldig stabilt. Hvis jeg skal sammenligne ham med noen, vil jeg sammenligne ham med Aksel (Lund Svindal). Han har en litt roligere versjon av Aksels stil, sier Sejersted.

Sejersted har også høye mål for seg selv denne sesongen. Etter flere pallplasser og en seier som ble kansellert ettersom været satte en stopper for rennet før 30 løpere hadde kjørt, jakter nå 30-åringen sin første verdenscuptriumf.

– Jeg starter med et av mine favorittrenn, så det er digg hvis det går bra, men hvis jeg failer, har jeg brukt opp en av mine store muligheter, påpeker Sejersted.

God test

– Er dette stedet hvor du kan få din første seier?

– Det er jo det som er håpet, svarer fartsfantomet lurt.

Sejersted viste gode takter på den første treningen i Beaver Creek, hvor han ble nummer tre. Dermed kunne han ta det rolig på den andre treningsøkta, hvor han kjørte utenom flere av passeringene.

Møller og Windingstad har ikke hatt noen kjempetider i sine to økter, men Sejersted forklarte Møllers første treningstid med en gigantisk feil som kostet flere sekunder.

Fredag kjøres det utfor i Beaver Creek, før det er super-G på programmet lørdag. Ifølge Sejersted er det der Møller virkelig skal få vist seg fram. Helgen avsluttes med storslalåmrenn søndag.

