Tidligere LSK-sjef nedgradert i United: – Er der for å hjelpe til

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det bekrefter United-sjef Ruben Amorim overfor Manchester EveningNews.

Georgson ble i sommer hentet fra LSK for å pønske ut Uniteds dødballer, men svensken har allerede nå mistet oppgaven til Carlos Fernandes.

– Tanken er at Carlos har ansvaret for dødballsituasjoner og andre ting, forklarer Amorim og legger til:

– Andreas er der for å hjelpe til. Det er det hele.

Fernandes fikk ingen god start som dødballtrener i United. Klubben tapte 0-2 borte mot Arsenal onsdag kveld etter å ha sluppet inn to mål på corner.

– Hvis du har fulgt Premier League lenge, ser du at de (Arsenal) også er gode på det området. Du ser det i hver situasjon der (Bukayo) Saka og (Gabriel) Martinelli har én mot én. Ofte går de ut på kanten og slår innlegg. De vet allerede at hvis innlegget er godt, kan de score. Hvis det er et hjørnespark, kan de score, sa Amorim etter kampen og fortsatte:

– Så vi må bli bedre i slike situasjoner, men som i alle deler av spillet vårt trenger vi tid til å forbedre oss.

Georgson ble hentet til Manchester United under Erik ten Hags ledelse, men nederlenderen fikk i slutten av oktober sparken. Inn kom Amorim fra Sporting Lisboa.

Les også: Arsenal-dødballer senket United