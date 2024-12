Store profiler i Skeids opprykkslag kan forsvinne: – Ingenting er landet

Dermed er det mye jobb som gjenstår å gjøre for trener Vilde Rislaa og daglig leder Daniel Holmeide Strand før juleferien. Skeid endte Vilde Mollestad Rislaas første sesong med opprykk tilbake igjen til OBOS-ligaen. Suksesstreneren har i løpet av sesongen vært klar på at hun fikk jobben såpass sent at hun raskt konsentrerte seg om å bygge et solid defensivt fundament, som var bærebjelken i opprykkslaget. Etter årets sesong kan den bærebjelken slå alvorlige sprekker, da flere av de viktigste brikkene for årets lag er på utgående kontrakt.

Per-Magnus Steiring, som ble kåret til årets spiller og er kaptein i klubben, er på utgående kontrakt. Det samme er stoppermakker Fredrik Flo, som har vært skadet den siste halve delen av sesongen. I tillegg er Torje Naustdal, Bendik Rise, Kabamba Kalabatama og Emil Tjøstheim på utgående kontrakt.

– Det er ingenting som er helt landet enda, men det arbeidet pågår for fullt. Det er noen av spillerne vi er i forhandlinger med, og så er det andre som nok kommer til å være et annet sted neste sesong. Vi har god dialog med de vi ønsker å ha med videre, og det er ingen av de som er på utgående kontrakt som har gitt beskjed om at de ikke ønsker å være med videre, forteller daglig leder Daniel Holmeide Strand til Dagsavisen.

Les flere saker om Skeid

– Ikke umulig jeg blir med videre

Trener Vilde Rislaa har skrytt veldig av Steiring, og måten han har vokst både som spiller og i garderoben, etter at han fikk kapteinsbindet. Stopperen var en uvurderlig part av et defensivt fundament som bare slapp inn 20 mål på 26 kamper. Det er hele 15 mål mindre enn neste lag på listen, som er Stjørdals-Blink, med sine 35 baklengsmål.

– Det er ingenting som er avklart enda, men det er absolutt ikke umulig at jeg blir med videre nei, sier Steiring til Dagsavisen på spørsmål om hans kontraktssituasjon i klubben.

Steiring endte også sesongen med sju mål, som var nest best på toppscorerlisten. Bare Bendik Rise scoret flere, da han endte sesongen som toppscorer for Skeid med sine ni mål, Også han er på utgående kontrakt.

– Vi har et par samtaler nå, så får vi se hva som skjer. Med så mange på utgående kontrakt må Daniel på jobb. Det er det ingen tvil om, skriver Bendik Rise til Dagsavisen.

Bendik Rise var en populær mann etter opprykket, og ga vekk begge skoene, leggskinner, bortedrakt og det han kunne til ivrige Skeid-unggutter lørdag (Pål Karstensen)

Les også: Derfor skal Skeid gjøre det bedre enn forrige gang de var i Obosligaen (+)

Kan bli julegave i år også

Holmeide Strand forteller at det også er flere spillere på amatørkontrakter, som har fått mindre spilletid i år, som trolig ikke blir med klubben videre. Når det kommer til nysigneringer har klubben allerede hentet tilbake Keivan Ghaedamini, og jobber med flere andre potensielle kandidater.

– Vi har god kontroll på behovene, og jobber målrettet med det, men på den tiden her av året er det mange spillere som ikke er i stand til å gi oss svar før litt senere på vinteren. Mange spillere er nettopp ferdig med sesongen, eller er fortsatt i sesong, og derfor tar det litt tid før de bestemmer seg. Vi regner med at konturene av troppen skal være klar inn mot jul, sier Strand som ikke utelukker julegaver på Skeid-fansen også i år.

– Hehe, vi signerte jo Bendik Rise på julaften ett år, så det er mulig at vi kan presentere en kontraktsfornyelse også på julaften. Vi får se. Vi har god dialog med alle på utgående kontrakter, og regner med at vi får noen avklaringer der i løpet av ikke altfor lang tid, sier Skeid-sjefen.

Les også: Rise sikret Skeid-opprykk etter tidenes gavepakke fra Kisa-keeperen (+)

Les også: Se video og bildegalleri fra Skeids opprykksfest på Jessheim (+)