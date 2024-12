Kåffa forsterker før 2025-sesongen: – En guttedrøm å spille i Eliteserien

Kåffa har akkurat avsluttet sin aller første sesong i Eliteserien, og har begynt å kikke inn mot neste sesong. Ett av de viktigste tiltakene før neste sesong er å få mer fysikk inn i laget, fortalte trener Johannes Moesgaard da vi snakket med han om lagbyggingen inn mot neste sesong.

– Når det kommer til hvordan vi skal komponere stallen for neste sesong, må vi selvsagt se hele bildet, og da må vi ha mer fysikk. I tillegg til å takle forholdene her på Ekeberg bedre, må vi også bli flinkere til å håndtere enkelte kampbilder bedre. Fysikk er en viktig del av det å spille i Eliteserien, og akkurat der har vi kommet litt til kort i år. Spesielt på de defensive dødballene føler jeg vi har mye å hente, da vi de siste kampene av sesongen har tapt kamper på akkurat det, sa Moesgaard til Dagsavisen forrige uke.

Bidrar med fysikk

Sportssjef Daniel Fredheim Holm har fulgt det rådet, og kunne torsdag presentere den første signeringen for 2025-sesongen i Mansour Sinyan.

– Mansour er en anvendelig spiller vi har fulgt over tid, og som vil tilføre oss fysikk og løpskraft på midtbanen, sier Fredheim Holm til klubbens hjemmesider.

Da Dagsavisen snakket med han etter kampen mot HamKam, var han klar på at ting kunne skje relativt raskt og allerede denne uken.

– Det er ingen hemmelighet at det jobbes med flere spillere, og at det kan skje noe relativt raskt. Likevel er det aldri godt å vite når det skjer noe, verken med spillere ut eller inn. Vi gjør det vi kan for å rigge en best mulig stall til vi går i gang igjen for fullt over nyttår, sier sportssjefen.

Guttedrøm

Mansour Sinyan er 25 år, og spiller på midtbanen. Mange vil dra kjensel på han fra tiden i Kjelsås, eller Lillestrøm. Barne og ungdomsfotballen har han spilt i Frigg og på Holmlia, og nå blir han hentet til Kåffa på en treårskontrakt fra Østersund i Superettan..

– Jeg kjenner jo mange av gutta her fra Holmlia, men har også spilt med flere av de andre. Jeg kommer til et familielag som har fått det til utrolig bra på øverste nivå det første året, sier 25-åringen.

25-åringen har vært mye plaget med skader, og på sine hjemmesider skriver Kåffa at de har gått ekstra mange runder for å være sikre på at de får en frisk og rask spiller som kan bidra i Eliteserien neste sesong.

– Det er det jeg har drømt om siden jeg var gutt, å spille på det øverste nivået i Norge. Å få gjøre det med KFUM og den gjengen som er her, blir helt fantastisk, sier Sinyan.

